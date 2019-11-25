Людмилу Вербицкую похоронят 27 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября, и ее похороны состоятся ‪27 ноября‬, сообщили в понедельник ТАСС в университете.

На эту тему "Главный русист планеты". Какой запомнилась Людмила Вербицкая

"Церемония прощания состоится 27 ноября. Погребение - на Северном кладбище", - сказал собеседник агентства. Прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился рабочий кабинет Вербицкой. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери. Вербицкую похоронят рядом с мужем - советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга. Северное кладбище расположено в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по величине кладбище города, основанное в 1871 году. Портреты на набережной Университет установил портреты Людмилы Вербицкой перед главным входом в здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове и на Университетской набережной у здания филологического факультета. Преподаватели, студенты и выпускники СПбГУ приносят к ним цветы, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему Биография президента СПбГУ и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой