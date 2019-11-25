Людмилу Вербицкую похоронят 27 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября, и ее похороны состоятся 27 ноября, сообщили в понедельник ТАСС в университете.
"Церемония прощания состоится 27 ноября. Погребение - на Северном кладбище", - сказал собеседник агентства.
Прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился рабочий кабинет Вербицкой. Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией Матери.
Вербицкую похоронят рядом с мужем - советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Церемония захоронения пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.
Северное кладбище расположено в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по величине кладбище города, основанное в 1871 году.
Портреты на набережной
Университет установил портреты Людмилы Вербицкой перед главным входом в здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове и на Университетской набережной у здания филологического факультета. Преподаватели, студенты и выпускники СПбГУ приносят к ним цветы, передает корреспондент ТАСС.
Как отметил ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, Вербицкая "была учителем не только для многих поколений студентов, но и для всех жителей города, ее знали, любили и уважали россияне".
"С такими людьми, как Людмила Алексеевна, мы связываем само понятие ленинградской-петербургской интеллигентности, образованности, культуры. На протяжении многих она возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет. Она стала ректором в непростые годы, но сумела не только сохранить лучшие традиции этого прославленного учебного заведения, но и привнести все новое и передовое, что было в мировом образовании", - говорится в опубликованном письме Беглова.
Член совета при президенте по русскому языку Алина Левитская отметила, что Вербицкая старалась улучшить уровень образования в вузах. "Она всегда занимала принципиальную позицию, невзирая на лица, всегда в интересах дела, в интересах развития науки, системы образования и прежде всего, думая о молодежи, о том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить высокий уровень качества образования в наших вузах", - сказала она ТАСС.
Вербицкая (1936-2019) была ректором СПбГУ с 1994 года по 2008 год, в 2008 году была избрана на должность президента университета. С 2013 года по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.
С 2000 года Международный астрономический союз (МАС) решением Комитета по наименованию малых тел Солнечной системы присвоил малой планете номер 7451 имя "Вербицкая". Как сообщил ТАСС директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев, малая планета 7451, которой присвоено имя Вербицкой, находится в главном поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.
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