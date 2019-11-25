"Роза Хутор" седьмой раз подряд признан лучшим горнолыжным курортом России

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Круглогодичный курорт "Роза Хутор" седьмой раз подряд назван лучшим в России на премии World Ski Awards, сообщает в понедельник пресс-служба курорта.

"Торжественная церемония вручения престижной премии World Ski Awards состоялась в австрийском Китцбюэле 23 ноября. Курорт "Роза Хутор" получил высокую награду", - говорится в сообщении.

Лучшим горнолыжным курортом мира в этом году вновь назван французский Валь Торенс, расположенный в Трех Долинах. Среди других победителей премии такие национальные горнолыжные комплексы, как Китцбюэль (Австрия), Гармиш-Партенкирхен (Германия), Валь Гардена (Италия), Лаакс (Швейцария), Лейк-Луиз (Канада), Дир-Вэлли (США) и другие.

World Ski Awards является частью существующей в течение более 20 лет награды World Travel Awards. Выбор лучших курортов, отелей и шале осуществлялся по результатам голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.