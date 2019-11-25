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СФ одобрил закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Согласно закону, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацисткой символики в случаях использования в произведениях науки, литературы, искусства, в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма.

Законом вносятся поправки в статью 6 закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

В настоящее время экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики равно, как и атрибутики экстремистских организаций.

Согласно закону, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацисткой символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.

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