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СФ одобрил закон о приоритетном зачислении в детсад и школу детей из одной семьи

Соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс и закон об образовании

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.

Закон предусматривает "предоставление проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры".

Соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, принятие закона "будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей".

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