Как ИИ помогает соблюдать природоохранное законодательство

До старта реформы отрасли обращения с отходами почти 95% коммунальных отходов в стране попадало на свалки и полигоны, а недобросовестные перевозчики часто устраивали стихийные свалки вдоль дорог, не довозя отходы до оборудованных полигонов. Из-за отсутствия контроля даже в условиях простой схемы "контейнер - полигон" нарушения не были редкостью, а их последствия негативно влияли на окружающую среду и в целом тормозили развитие инфраструктуры по обращению с отходами.

Что опасного в свалке и полигоне

Полигоны ТКО - это сложные инженерные сооружения, к которым выдвигается ряд обязательных законодательных требований, которые должны обезопасить окружающую среду. На полигонах отходы послойно пересыпают грунтом и отводят токсичные жидкости (фильтрат). Так снижается контакт отходов и их производных с окружающей средой.

В отличие от полигонов, на свалках загрязнители никак не удаляют, фильтрат легко попадает в грунтовые воды, а с поверхностным стоком - и в соседние водоемы. Отходы на свалке легко доступны для ветра, птиц и дождевых вод, которые разносят мусор по окрестностям. Кроме того, и на свалках, и на полигонах в условиях недостатка кислорода в органических отходах начинаются процессы брожения и выделяются свалочные газы (углекислый газ, метан и не только), которые являются парниковыми газами.

К увеличению объемов свалочного газа приводило и то, что полигоны ТКО принимали отходы сельскохозяйственной промышленности, а недобросовестные перевозчики нередко досыпали в машину грунт, чтобы искусственно увеличить объем отходов. Еще одна проблема полигона - это пожары и взрывы, которые происходят из-за накопления метана в теле полигона. В результате низкотемпературного горения мусор может выделять диоксины - токсичные вещества без запаха, вредные для здоровья человека.

Реформа обращения с отходами, стартовавшая в 2019 году, построена на системном планировании и назначении ответственных за все этапы обращения с отходами. Большая часть работы посвящена выявлению несанкционированных свалок и устранению имеющихся нарушений в отрасли. Согласно заявлению заместителя главы Генпрокуратуры Александра Буксмана, в ходе масштабных прокурорских проверок к 2018 году выявлено свыше 250 тыс. нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 60 тыс. человек, возбуждено 135 уголовных дел. После вмешательства прокуратуры в России ликвидировано свыше 10 тыс. несанкционированных свалок, в том числе более 200 - в лесных зонах, около 90 - на охраняемых природных территориях.

В результате реформы в ближайшем будущем планируется ликвидировать все несанкционированные свалки и снизить объемы захоронения отходов с почти 95% от общего объема мусора до 15-20% к 2030 году. В основе этих изменений лежит масштабный государственный контроль за отходами.

Как ИИ помогает контролировать отходы

Решить задачи масштабного контролирования отрасли помогают новые технологии. На сегодняшний день более 50 регионов РФ используют программное обеспечение компании "Большая Тройка" - разработчика программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Управление отходами", работающего на основе искусственного интеллекта.

Специальный модуль ПАК позволяет контролировать работу перевозчиков и исключать возможные нарушения в транспорте отходов. Для этого все мусоровозы оборудуются навигаторами ГЛОНАСС, их маршруты детально отслеживаются системой. При такой организации процесса нет возможности бесконтрольно сбросить мусор по дороге, получая плату за полный путь до сортировочной станции или полигона. Кроме того, в машинах устанавливаются датчики наполнения, а региональный оператор может отслеживать, где и сколько мусора было собрано, сколько отходов поступило на весовую станцию при въезде на объект инфраструктуры. Любое несоответствие засчитывается как нарушение: перевозчик теряет деньги, обманывать систему становится невыгодно, а количество и объемы стихийных помоек уменьшаются.

ПАК Большой Тройки позволяет обеспечивать и безопасную работу самих объектов инфраструктуры. Согласно современным законодательным требованиям к эксплуатации полигонов ТКО, здесь не допускается возгорание отходов. Ответственность за соблюдение требований лежит на плечах собственника объекта, и многие из них принимают решение проводить постоянный мониторинг накопления свалочного газа. Для этого в теле отходов устанавливаются специальные датчики, а замеры концентрации газа в реальном времени поступают в систему Большой Тройки. Это позволяет вовремя реагировать на превышения предельно допустимых концентраций, бурить скважины для спуска накопленных газов и препятствовать возникновению чрезвычайных ситуаций.

Другой специальный модуль компании "Большая Тройка" позволяет строить территориальные схемы, отображать на них несанкционированные свалки и планировать их ликвидацию. Кроме того, ПО позволяет дешифрировать космические снимки и на основании данных дистанционного зондирования Земли выявлять нелегальные объекты захоронения отходов.

Электронные территориальные схемы удобны и при планировании развития инфраструктуры с учетом природоохранного законодательства. Так, если в регионе необходимы дополнительные полигоны ТКО или другие объекты, в систему можно подгружать карты опасных природных территорий, например заболоченные области, регионы с близким залеганием грунтовых вод. На основании анализа природных условий такие места либо исключаются из планирования, либо для них заранее оцениваются специальные природоохранные меры.