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Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Для этого Тим Бернерс-Ли подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети"

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News. По его информации, презентация проекта пройдет в понедельник в Берлине.

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Согласно плану, правительствам стран и компаниям следует убедиться в том, что каждый имеет доступ к интернету и всеми соблюдается конфиденциальность персональных данных. Сами участники интернета, как сказано в стандартах, должны стремиться к созданию сильного сообщества, призванного уважать гражданские права и права человека и бороться за сеть. Документ одобрили уже более 150 организаций, включая IT-гигантов Google и Facebook, а также тысячи людей по всему миру и правительства Франции, Германии и Ганы.

"Договор представляет собой план по созданию сильной сети. Но этого не произойдет, если мы все не возьмем на себя эти обязательства", - сказал основатель WWW.

Среди проблем, с которыми сталкивается современное общество при использовании интернета, программист отметил растущее число онлайн-угроз, включая вмешательство в избирательные процессы, дезинформацию, притеснения, а также неправомерный доступ к частной информации. "Способность интернета изменять жизнь людей, обогащать общество и бороться с неравенством - одна из ключевых возможностей нашего времени", - добавил он.

"За обнародованием договора последует процесс, направленный на учет всех, кто согласился придерживаться закрепленных в нем стандартов, а кто нет. Мы убедимся в том, чтобы доступ к зафиксированным нами данным имели все желающие", - сказал в интервью агентству Press Association президент и исполнительный директор некоммерческой организации World Wide Web Foundation Адриан Ловетт. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем президент компании назвал отсутствие доступа к интернету почти у половины мирового населения.

World Wide Web Foundation совместно с ее основателем Бернерсом-Ли на протяжении года разрабатывала представленный договор по правильному использованию сети. Команда намерена продолжить работу над проектом посредством оценки достижения им основных целей и поиска возможных решений по его развитию.

Создание интернета

Тим Бернерс-Ли впервые в 1989 году выступил с идеей создания интернет-страниц, связанных гиперссылкам и имеющих стандартные адреса. Сотрудник европейского центра ядерных исследований ЦЕРН предложил использовать эту технологию для быстрого и удобного доступа к документации и материалам научных исследований центра. Организационными вопросами разработки новой технологии занялся бельгиец Роберт Кайо (Robert Cailliau).

12 ноября 1990 году Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо официально представили проект руководству ЦЕРН, впервые назвав свою разработку World Wide Web. Уже в декабре 1990 года первый сайт заработал во внутренней сети ЦЕРН, а 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета. Для открытия веб-страниц Тимом Бернерсом-Ли был создан первый в истории браузер - WorldWideWeb, впоследствии переименованный в Nexus. Адреса во Всемирной паутине получили название "Единый указатель ресурса" (unified resource locator, URL). По задумке создателей WWW, любой ее ресурс должен иметь свой уникальный URL.

В 1993 году Тим Бернерс-Ли с согласия ЦЕРН передал технологию в общественное достояние, а год спустя перешел на работу в Массачусетский технологический институт и основал при нем "Консорциум Всемирной паутины" (World Wide Web Consortium, W3C), который утверждает стандарты для этой и других технологий, в том числе языка разметки веб-страниц HTML.

За изобретение технологии Всемирной паутины в 2004 году Бернерс-Ли был удостоен королевой Великобритании Елизаветой II звания рыцаря Ордена Британской империи.

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