Росгвардия поддержала законопроект, по которому ее сотрудники должны представляться

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Росгвардия поддержала законопроект, согласно которому сотрудники ведомства должны представляться перед гражданами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Росгвардия участвовала в разработке законпроекта, согласно которому ее сотрудники должны представляться перед гражданами, и предложения ведомства были учтены в тексте. Мы, безусловно, позитивно относимся к данной законотворческой инициативе. Документ доработан с учетом специфики деятельности наших подразделений. Специалисты Росгвардии принимали самое активное участие в его разработке, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены, и данный законопроект внесен", - сказал он.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны представляться и предъявлять служебное удостоверение.