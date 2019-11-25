{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия поддержала законопроект, по которому ее сотрудники должны представляться

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил, что специалисты Росгвардии принимали самое активное участие в разработке законопроекта, все их предложения учтены
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Росгвардия поддержала законопроект, согласно которому сотрудники ведомства должны представляться перед гражданами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Росгвардия участвовала в разработке законпроекта, согласно которому ее сотрудники должны представляться перед гражданами, и предложения ведомства были учтены в тексте. Мы, безусловно, позитивно относимся к данной законотворческой инициативе. Документ доработан с учетом специфики деятельности наших подразделений. Специалисты Росгвардии принимали самое активное участие в его разработке, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены, и данный законопроект внесен", - сказал он.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны представляться и предъявлять служебное удостоверение.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Курганская епархия поможет семье, которой отказали в крещении ребенка из-за родимого пятна
Пресс-секретарь главы митрополии назвал поведение священника недопустимым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС