Запашный готов участвовать в переговорах по ситуации вокруг сафари-парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Эдгард Запашный подключится к переговорному процессу для урегулирования конфликта между руководством крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" и ветеринарами Крыма, которые намерены через суд добиться приостановки деятельности за неисполнение требований по вакцинации от бешенства львов. О своем намерении дрессировщик сообщил в своем аккаунте Instagram.

По его словам, Аксенов подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка, но обратил внимание на накопившиеся у контролирующих органов вопросы к его руководству.

"С главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым обсудили ситуацию, сложившуюся в "Парк Львов Тайган". <…>.Он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я же, в свою очередь, предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта", - написал Запашный.

14 ноября 2019 года владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков сообщил ТАСС, что намерен раздать, усыпить или отстрелить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов заявил, что будет через суд добиваться, чтобы все животные в сафари-парке были привиты. Суд рассмотрит административное дело 3 декабря.

О зоопарках

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи, когда животные кусали посетителей укусов животными посетителей. К примеру, летом 2018 года, лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что посетительница была в состоянии опьянения, что крайне раздражительно действует на хищников.

В ялтинском зоопарке "Сказка" содержится более 1,5 тыс. животных. Это и львы, и тигры, в том числе белые, шимпанзе, жираф, медведи, редкие дальневосточные леопарды.