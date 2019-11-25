Власти КЧР продлят постановление об охране лесов в Архызе от вырубки

ЧЕРКЕССК, 25 ноября ./ТАСС/. Запрет на вырубку лесов в Архызском лесничестве, где содержатся редкие и исчезающие виды краснокнижных растений и животных, будет ужесточен и продлен до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник первый заместитель начальника Управления лесами Карачаево-Черкесской Республики Николай Кулаков.

Срок действия постановления правительства республики от 06 декабря 2016 № 323 "О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского лесничества Карачаево-Черкесской Республики" от 20.06.2018 № 170 истекает 31 декабря 2019 года. Первым пунктом в постановлении является запрет на проведение рубки леса на землях лесного фонда Архызского участкового лесничества.

"По поручению главы КЧР Рашида Темрезова данное постановление будет продлено на период до 31 декабря 2022 года. Более того, данное постановление о запрете на вырубку будет еще более жестким. В новой редакции документа запрещена даже выборочная рубка в перестойных насаждениях", - сказал Кулаков.

Ранее во Всемирном фонде дикой природы (WWF) заявляли о важности продления запрета на вырубку лесов в КЧР, поскольку вырубка могла привести к "деградации уникальных сохранившихся экосистем старовозрастных лесов, уничтожение краснокнижных растений на территории участков рубок, разрушению мест обитания многих редких и исчезающих видов, включая переднеазиатского леопарда и кавказского зубра".

Государственный природный заказник "Архызский" был создан в 1967 году для восстановления и сохранения популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных. В 2010 году на этой территории была создана туристско-рекреационная особая экономическая зона "Архыз".