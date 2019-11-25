В Курганской епархии назвали недопустимым отказ в крещении ребенка из-за родимого пятна

КУРГАН, 25 ноября. /ТАСС/. Курганская епархия считает недопустимым поведение священника, отказавшегося крестить вместе с остальными детьми ребенка с большим родимым пятном, и готова помочь семье девочки. Об этом в понедельник заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы Курганской митрополии Михаил Насонов.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила о том, что Марии Хвостанцевой - маме девочки с самым большим в России родимым пятном - священник одной из местных церквей отказал в крещении вместе с другими детьми. Родимое пятно, которое занимает 80% тела ребенка, расположено на спине, животе, частично на голове, а врачи поставили девочке диагноз "невус". Свой отказ священник, по словам Хвостанцевой, объяснил тем, что ребенок может быть заразным, и предложил индивидуальное крещение за 4 тыс. рублей.

"Если все действительно происходило так, как описывает мама девочки - сначала отказали, потом предложили индивидуальное крещение, - то такое поведение священника недопустимо. И если бы мы знали, о ком идет речь, естественно, была бы проведена проверка и последовали соответствующие дисциплинарные меры. Но пока мама не хочет открывать, о ком идет речь. Через людей, которые имеют с ней контакт, мы передали ей, чтобы она обратилась в епархию - конечно, крещение будет совершено", - сказал Насонов.

Он также добавил, что священник не имел права требовать за крещение какие-либо деньги - все пожертвования в церковь являются добровольными. "Ни о каких пожертвованиях речи не идет, мы наоборот будем рассматривать возможность оказания какой-то помощи церкви семье, это наш христианский долг", - уточнил Насонов.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что епархия собирается довести свою позицию в отношении случившегося всему духовенству региона.