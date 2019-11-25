Тверской проект о подвигах солдат Калининского фронта выиграл президентский грант

ТАСС, 25 ноября. Проект "Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 годов", рассказывающий о подвигах бойцов Калининского фронта, стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Проект Тверского библиотечного общества стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта в областной библиотеке им. А. М. Горького будут представлены оригиналы газет военных лет, рассказывающие о подвигах солдат Калининского фронта. Предварительно газеты будут отправлены в Российскую государственную библиотеку, где их отреставрируют, будет проведена специальная стабилизационная обработка на уникальном оборудовании, что продлит срок жизни газетной бумаги", - говорится в сообщении.

Согласно данным, размещенным на сайте Фонда президентских грантов, из федерального бюджета на тверской проект направят 1,032 млн рублей, объем софинансирования составит 390 тыс. рублей. Проект планируется реализовать в течение года. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что в экспозицию войдут не только газеты, но и рассказы солдат, фронтовые сводки. На их основе для школьников и студентов проведут цикл лекций, которые будут сопровождаться фото и видеоматериалами.

"В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Игоря Руденю.

В пресс-службе подчеркнули, что экспозиционное пространство продолжит работу и в последующие годы: в 2021 году там пройдут лекции к 80-летию освобождения Калинина, в 2022-2023 годах - Ржевской битве.

Бои на территории Тверской (Калининской) области развернулись через 10 дней после начала Великой Отечественной войны. 5 июля 1941 года гитлеровцы захватили город Себеж (теперь относится к Псковской области), а к октябрю того же года во временной оккупации оказались 38 районов.