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Подготовка к 75-летию Победы

Тверской проект о подвигах солдат Калининского фронта выиграл президентский грант

Из федерального бюджета на этот проект направят 1,032 млн рублей

ТАСС, 25 ноября. Проект "Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 годов", рассказывающий о подвигах бойцов Калининского фронта, стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

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"Проект Тверского библиотечного общества стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта в областной библиотеке им. А. М. Горького будут представлены оригиналы газет военных лет, рассказывающие о подвигах солдат Калининского фронта. Предварительно газеты будут отправлены в Российскую государственную библиотеку, где их отреставрируют, будет проведена специальная стабилизационная обработка на уникальном оборудовании, что продлит срок жизни газетной бумаги", - говорится в сообщении.

Согласно данным, размещенным на сайте Фонда президентских грантов, из федерального бюджета на тверской проект направят 1,032 млн рублей, объем софинансирования составит 390 тыс. рублей. Проект планируется реализовать в течение года. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что в экспозицию войдут не только газеты, но и рассказы солдат, фронтовые сводки. На их основе для школьников и студентов проведут цикл лекций, которые будут сопровождаться фото и видеоматериалами.

"В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы должны делать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию", - цитирует пресс-служба правительства главу региона Игоря Руденю.

В пресс-службе подчеркнули, что экспозиционное пространство продолжит работу и в последующие годы: в 2021 году там пройдут лекции к 80-летию освобождения Калинина, в 2022-2023 годах - Ржевской битве.

Бои на территории Тверской (Калининской) области развернулись через 10 дней после начала Великой Отечественной войны. 5 июля 1941 года гитлеровцы захватили город Себеж (теперь относится к Псковской области), а к октябрю того же года во временной оккупации оказались 38 районов.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьПодготовка к 75-летию Победы
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