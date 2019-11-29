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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

© ТАСС
Маркировка духов, защита прав клиентов брокеров, компенсации за вред авиапассажирам

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян.

Маркировка духов, фотокамер, белья и одежды станет обязательной

С 1 декабря в России становится обязательной маркировка духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и фотовспышек, некоторых предметов одежды — изделий из натуральной или композиционной кожи; трикотажных и вязаных блузок и блузонов; пальто, полупальто, плащей, курток, ветровок; а также белья — постельного, столового, туалетного и кухонного. Эксперимент по маркировке этих товаров проводился с 1 марта. В процессе было решено исключить из перечня парфюмерные пробники.

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Маркировка вводится с целью избавления рынка от контрафакта. Ранее она была введена в отношении сигарет, меховых изделий и лекарств программы семи высокозатратных нозологий. С 1 января 2020 года станет обязательной маркировка остальных лекарств, 1 июня 2020 года — готовой молочной продукции. Предлагается также ввести маркировку велосипедов, минеральной воды, детских товаров, БАДов.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который содержит основные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства. По данным центра, на 13 ноября в системе цифровой маркировки товаров "Честный знак" прослеживалось 5,8 млрд кодов Data Matrix.

Заработают стандарты защиты прав клиентов брокеров

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1 декабря заработают стандарты защиты прав и интересов клиентов финансовых брокеров и управляющих. Согласно документу, работающие в этой сфере лица должны будут размещать информацию о наличии лицензии, членстве в саморегулируемой организации, оказываемых финансовых услугах и порядке их получения в своих офисах, на официальных сайтах, в личном кабинете клиента и в мобильном приложении. Кроме того, они обязаны предоставлять клиентам декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Особое внимание уделяется случаям заключения сделок с использованием программ автоследования, приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов.

Кроме того, в стандартах прописан и механизм рассмотрения жалоб и обращений — ответ на них брокер или доверительный управляющий обязаны отправить в течение 30 календарных дней с момента получения.

Недобросовестных водопользователей внесут в реестр

5 декабря вступают в силу поправки в Водный кодекс, которые предусматривают создание реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на право заключения договора водопользования. 

В реестр попадут физические и юридические лица, чьи права пользования водными объектами принудительно прекращены в связи с нецелевым использованием или нарушением законодательства РФ. А также победители аукционов, уклонившиеся от заключения договора. Все они не смогут получить водный объект в пользование. Список будет размещен в свободном доступе. Исключать из него будут через два года или по решению суда. 

Введение реестра потребовалось из-за случаев, когда в аукционах участвуют люди, на самом деле не заинтересованные в использовании акватории, а желающие просто извлечь выгоду за отказ от конкурса или за переуступку права пользования. В результате добросовестные хозяйствующие субъекты либо вынуждены нести дополнительные расходы, либо лишаются возможности использовать водные объекты.

Повысятся суммы компенсаций за вред, причиненный авиапассажирам

С 28 декабря вырастут максимально возможные выплаты за вред, причиненный в связи с авиаперевозкой пассажиров, багажа и груза. Так называемые пределы ответственности прописаны в Конвенции для унификации некоторых правил международных перевозок (Монреальская конвенция 1999 года), их утверждает Международная организация гражданской авиации. Они измеряются в специальных правах заимствования (СПЗ) — расчетной денежной единице, используемой Международным валютным фондом. Сейчас одно СПЗ — примерно 87,85 рублей.

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По данным Росавиации, ответственность за смерть или увечья пассажира вырастет с 113 100 до 128 821 СПЗ, за задержки пассажира — с 4694 до 5346 СПЗ, за задержки багажа — с 1131 до 1288 СПЗ, за задержки груза — с 19 до 22 СПЗ.

Пересмотр пределов ответственности предусмотрен каждые пять лет: параметры корректируют, если темпы инфляции в государствах, валюты которых образуют СПЗ (доллар США, евро, фунт стерлингов, юань и иена), превысили за это время значение 10%. Такое произошло в 2009 и 2019 годах.

Россия присоединилась к Монреальской конвенции в 2017 году. Это позволило привести российское законодательство в сфере воздушных перевозок в соответствие с международными правовыми нормами, что повысило ответственность перевозчиков и улучшило права потребителей услуг за счет повышения верхнего предела компенсации за ущерб.

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