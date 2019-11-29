Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в декабре 2019 года и коснутся многих россиян. Маркировка духов, фотокамер, белья и одежды станет обязательной С 1 декабря в России становится обязательной маркировка духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и фотовспышек, некоторых предметов одежды — изделий из натуральной или композиционной кожи; трикотажных и вязаных блузок и блузонов; пальто, полупальто, плащей, курток, ветровок; а также белья — постельного, столового, туалетного и кухонного. Эксперимент по маркировке этих товаров проводился с 1 марта. В процессе было решено исключить из перечня парфюмерные пробники.

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Маркировка вводится с целью избавления рынка от контрафакта. Ранее она была введена в отношении сигарет, меховых изделий и лекарств программы семи высокозатратных нозологий. С 1 января 2020 года станет обязательной маркировка остальных лекарств, 1 июня 2020 года — готовой молочной продукции. Предлагается также ввести маркировку велосипедов, минеральной воды, детских товаров, БАДов. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который содержит основные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства. По данным центра, на 13 ноября в системе цифровой маркировки товаров "Честный знак" прослеживалось 5,8 млрд кодов Data Matrix. Заработают стандарты защиты прав клиентов брокеров

1 декабря заработают стандарты защиты прав и интересов клиентов финансовых брокеров и управляющих. Согласно документу, работающие в этой сфере лица должны будут размещать информацию о наличии лицензии, членстве в саморегулируемой организации, оказываемых финансовых услугах и порядке их получения в своих офисах, на официальных сайтах, в личном кабинете клиента и в мобильном приложении. Кроме того, они обязаны предоставлять клиентам декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Особое внимание уделяется случаям заключения сделок с использованием программ автоследования, приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов. Кроме того, в стандартах прописан и механизм рассмотрения жалоб и обращений — ответ на них брокер или доверительный управляющий обязаны отправить в течение 30 календарных дней с момента получения. Недобросовестных водопользователей внесут в реестр 5 декабря вступают в силу поправки в Водный кодекс, которые предусматривают создание реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на право заключения договора водопользования. В реестр попадут физические и юридические лица, чьи права пользования водными объектами принудительно прекращены в связи с нецелевым использованием или нарушением законодательства РФ. А также победители аукционов, уклонившиеся от заключения договора. Все они не смогут получить водный объект в пользование. Список будет размещен в свободном доступе. Исключать из него будут через два года или по решению суда. Введение реестра потребовалось из-за случаев, когда в аукционах участвуют люди, на самом деле не заинтересованные в использовании акватории, а желающие просто извлечь выгоду за отказ от конкурса или за переуступку права пользования. В результате добросовестные хозяйствующие субъекты либо вынуждены нести дополнительные расходы, либо лишаются возможности использовать водные объекты. Повысятся суммы компенсаций за вред, причиненный авиапассажирам С 28 декабря вырастут максимально возможные выплаты за вред, причиненный в связи с авиаперевозкой пассажиров, багажа и груза. Так называемые пределы ответственности прописаны в Конвенции для унификации некоторых правил международных перевозок (Монреальская конвенция 1999 года), их утверждает Международная организация гражданской авиации. Они измеряются в специальных правах заимствования (СПЗ) — расчетной денежной единице, используемой Международным валютным фондом. Сейчас одно СПЗ — примерно 87,85 рублей.

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