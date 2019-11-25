Опрос: почти половина россиян делится интимными фотографиями в интернете

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 41% опрошенных международной антивирусной компанией Eset российских пользователей признались, что обмениваются фотографиями интимного характера в интернете. Об этом говорится в сообщении компании.

В Eset напомнили, что ранее подобное исследование проводилось в 2015 году - тогда в пристрастии к обмену откровенным контентом признались 53% респондентов. В связи с этим эксперты делают вывод, что за минувшие годы пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных.

"В рамках нового исследования выяснилось, что 8% опрошенных лично столкнулись с утечкой своих приватных фотографий. Еще 43% сообщили, что не делятся такими материалами с кем-либо. Респондентам также был задан вопрос о способах защиты личных данных: 45% не хранят приватную информацию, 16% защищаются с помощью антивируса, а 11% прибегают к продвинутым методам (VPN и шифрованию)", - говорится в сообщении.

Как утверждают эксперты, пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но и просто храня их на незащищенных устройствах - в случае кибератаки данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или даже слиты в сеть.

В анонимном опросе Eset участвовали более 2,2 тыс. пользователей Рунета.