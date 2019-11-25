Мать найденного возле дома в Подмосковье младенца утверждает, что оставляла его знакомой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мать грудного ребенка, найденного около жилого дома в подмосковном поселке Дружба, сообщила следствию, что оставила девочку под присмотром знакомой. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Женщина сама пришла в правоохранительные органы и сообщила, что 24 ноября оставила свою дочь, которой нет еще и месяца, под присмотр знакомой женщине, проживающей в соседнем доме. О дальнейших обстоятельствах произошедшего матери девочки ничего не известно", - сообщила Врадий.

Показания матери сейчас проверяют следователи. Также устанавливается местонахождение женщины, которой со слов матери была передана девочка. Возбуждено уголовное дело по факту оставления новорожденного ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

24 ноября местная жительница сообщила в правоохранительные органы, что в поселке Дружба в кустах около жилого дома лежит новорожденный ребенок. Там была найдена завернутая в плед новорожденная девочка, она доставлена в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье сообщили, что в ближайшие пару дней за состоянием ребенка будут следить врачи, после будет определена дальнейшая ее судьба.