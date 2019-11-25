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В Крыму планируют создать программу реабилитации детей из Сирии

Как сообщила директор "Южного регионального центра поддержки экспорта", во вторник будет подписано соглашение в сфере туризма, которое предусматривает организацию визитов туристических групп из Сирии в Крым уже со следующего сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Программу социальной реабилитации детей из Сирии разрабатывают в Крыму, сообщила в понедельник журналистам на II международной конференции "The most к успеху: экспортный потенциал Крыма" директор "Южного регионального центра поддержки экспорта" Наталья Серова.

"Думаю, что навряд ли наши жители захотят в Сирию съездить, отдохнуть. Там, пока еще, к сожалению, негде отдыхать. Но их люди собираются к нам приезжать и на отдых, и на реабилитацию. Сейчас мы вместе разрабатываем программу социальной реабилитации подростков и детей", - сказала Серова.

По ее словам, во вторник на конференции будет подписано соглашение в сфере туризма, которое предусматривает организацию визитов туристических групп из Сирии в Крым уже со следующего сезона. "Там есть разные программы, предварительно уже несколько программ согласовано. Я надеюсь, что вот сейчас, по результатам данной встречи, будет понятно решение, когда они приедут", - сказала она.

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. В конце августа власти Республики Крым и Сирии на 61-й Дамасской международной выставке подписали соглашение, которое подразумевает возможность организации грузового сообщения.

О санкциях

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.

Теги
СирияРоссияКрым
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