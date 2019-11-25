Обвинение закончило представлять доказательства по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Государственное обвинение закончило представлять доказательства вины режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" о хищении 133 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС из Мещанского суда Москвы, где идет судебный процесс.

Обвинение представило суду письменные материалы дела, допросило несколько десятков свидетелей. Также суду дала показания представитель Минкультуры, которая подтвердила подачу иска к обвиняемым на 133 млн рублей.

"Гособвинение на этом завершает представление доказательств", - сказал прокурор.

На следующем этапе процесса свои доказательства суду представит защита.

О деле "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии" в отношении Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и экс-сотрудника Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум Мещанский суд начал рассматривать 25 октября 2018 года. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Районный суд ранее решил вернуть дело прокурору. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение.