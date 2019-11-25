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Россия намерена создать 50 центров довузовской подготовки за рубежом к 2024 году

В задачи центров входит приведение знаний иностранных абитуриентов в соответствие со стандартами российской образовательной системы, а также отбор талантливых школьников для участия в международных олимпиадах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия планирует к 2024 году создать 50 центров довузовской подготовки за рубежом, преподавать в них будут педагоги из ведущих отечественных университетов. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки, в понедельник в Российском университете дружбы народов (РУДН) представители пяти стран подписали соглашение о создании первых таких центров.

"Двадцать пятого ноября стартовал проект по созданию ресурсных центров российского образования за рубежом. Школы пяти стран подписали соглашения о сотрудничестве: Болгария, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Турция. Эксперты ведущих университетов России будут преподавать там физику, химию, математику, биологию, русский язык. К 2024 году будет создано 50 подобных ресурсных центров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в задачи центров входит приведение знаний иностранных абитуриентов в соответствие со стандартами российской образовательной системы. Кроме того, будет проводиться отбор талантливых школьников для участия в международных олимпиадах. Таким образом, добавили в Минобрнауки, планируется повышать престиж российского высшего образования в мире.

Консорциум вузов

В консорциум ведущих университетов, которые будут работать с ресурсными центрами за рубежом, уже вошли семь вузов: РУДН, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Алтайский государственный университет, Московский физико-технический институт, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Так, по учебные материалы физике готовят МФТИ и МЭИ, по биологии - АлтГУ, по химии - СПбПУ им. Петра Великого, по математике - МИФИ. РУДН создаст два варианта учебно-методических комплексов по русскому языку, а также будет координировать работу всего консорциума.

Ректор РУДН Владимир Филиппов, слова которого приводит пресс-служба министерства, отметил, что к 2024 году российским вузам по нацпроекту "Образование" необходимо увеличить количество иностранных студентов в два раза - до 425 тыс. человек. Ресурсные центры - важный шаг на пути к цели, считает он.

"В этом году мы создаем пять центров в Болгарии, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Турции. Через пять лет их будет уже 50. Они будут разными - необходимо будет учитывать не только культурологические, социально-экономические, стратегические особенности стран, но и интересы учителей, самих школьников, их родителей", - отметил Филиппов.

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