{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев считает огромной проблемой явление "фейковых новостей"

Премьер подчеркнул, что государственные СМИ стараются избегать публикаций с сомнительной информацией
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность наличия проверенных источников информации в современном мире, где широкое распространение получило явление фейковых новостей. Такое мнение он высказал на встрече с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, организованной ТАСС.

"В современный век, в век информации верифицированные источники информации являются исключительно важными, - сказал он. - Здесь не должно быть никаких иллюзий". Премьер подчеркнул, что можно кому-то доверять или нет, критически относиться к государственным СМИ, но даже те, кто находится в оппозиции, понимают, что если за новостью стоит государственное информационное агентство, то в таком сообщении как минимум просчитаны минусы публикации сомнительной информации. Более того, по словам Медведева, государственные СМИ стараются избегать таких публикаций.

Премьер допустил появление непроверенной информации и в солидных СМИ. "Но тем не менее, вы ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются, - отметил он. - В этом, как мне кажется, весь смысл и достоинство существования таких государственных информационных агентств, которые существуют на пространстве Содружества Независимых Государств".

Говоря о чистоте информации, Медведев напомнил о том, что "в мире сейчас популярна тема обсуждения так называемых "фейковых новостей". "Некоторые главы государств с этого начинают и заканчивают свой рабочий день, но даже несмотря на то, что подчас это носит такой карикатурный характер, проблема эта, действительно, существует, и мир так устроен, что если раньше, во всяком случае, в период моей молодости, можно было сразу понять, откуда эта новость произошла в силу централизации источников информации, то сейчас это уяснить практически невозможно", - заметил он.

Премьер добавил, что по законам информационного жанра, если что-то начинает цитироваться, то впоследствии источник либо вовсе невозможно определить, либо он перестает быть важным. "Есть и другая ситуация: если ничего не произошло, но какая-то новость родилась и после ее цитирования, допустим, десятью источниками, а сейчас журналистом или блогером себя может объявить любой человек, который зарегистрировался в социальных сетях, эта информация становится общественно признанной и по сути близкой к достоверной при том, что таковой не является", - подчеркнул Медведев. Он назвал это явление огромной проблемой для современного общества.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК
Организация не может пользоваться этими деньгами до 3 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС