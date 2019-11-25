Победителями конкурса "СМИротворец" названо 41 СМИ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Лауреатами Всероссийского конкурса "СМИротворец" за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений названы представители 41 СМИ. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС рассказали организаторы премии.

"В этом году на конкурс было представлено 9753 работы из 1048 СМИ из разных регионов России. Из них в числе победителей оказалось 41 СМИ", - отметила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. По ее словам, в России "сужается поле этнических СМИ, многие уходят в "спящий режим", нет возможностей экономических или даже не хватает профессиональных навыков, видно непростое положение такой журналистики".

Со своей стороны статс-секретарь, замглавы ФАДН Анна Котова отметила, что конкурс с годами развивается и растет, коллеги учитывают тенденции в медиапространстве. В этом году, сообщила она, введена новая номинация - для блогеров. "Надеемся, что такие новеллы сделают конкурс еще более интересным", - сказала она.

Всероссийскому конкурсу в 2019 году предшествовали этапы в Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. СМИ, занявшие первые места в региональных конкурсах "СМИротворец-Юг", "СМИротворец-Волга" и "СМИротворец-Дальний Восток", автоматически попали в шорт-лист.

Награды будут вручены в двух категориях - "Федеральные и региональные СМИ" и "Этнические и локальные СМИ", по пяти основным номинациям - "Печать", "Телевидение", "Интернет", "Радио", "Родные языки" и трем специальным - "Детские и молодежные СМИ", "Поколение мультимедиа" и "Блоги". Имена победителей назовут в понедельник на специальной церемонии в концертном зале "Известия Hall".

Конкурс "СМИротворец" проводится с 2008 года, его организаторами являются Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в государственную программу РФ "Реализация государственной национальной политики". Работы участников оцениваются редакторами ведущих российских СМИ, известными журналистами, представителями федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и учеными-этнологами.