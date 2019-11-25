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В работе Uber произошел сбой

В России с проблемой столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 25 ноября. Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber по всему миру столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются жители в США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. В России с проблемой столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, у большей части (около 70%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с приложением Uber Driver, еще 22% жалуются на работу сайта и порядка 7% пользователей не могут войти в учетную запись.

Теги
АвстралияБразилияСШАРоссияФранция
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