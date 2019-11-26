"Ректорский час" на форуме "ПроеКТОриЯ". Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ
В рамках форума "ПроеКТОриЯ" проходит "Ректорский час". В нем принимают участие ректоры ведущих российских вузов.
В их числе ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, ректор СФУ Максим Румянцев, ректор СевГУ Владимир Нечаев, ректор СВФУ Анатолий Николаев, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор Политеха Петра Великого Андрей Рудской.
Ключевой темой мероприятия станет диалог в формате "без галстука" о целях и задачах федеральных проектов "Новая школа" и "Успех каждого ребенка", а также разговор о ролях и новых возможностях университетов - что может предложить ВУЗ выпускнику, в том числе в части формирования и "надстройки" компетенций.