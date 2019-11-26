"Ректорский час" на форуме "ПроеКТОриЯ". Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ

В рамках форума "ПроеКТОриЯ" проходит "Ректорский час". В нем принимают участие ректоры ведущих российских вузов.

В их числе ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов​​​​​​, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, ректор СФУ Максим Румянцев, ректор СевГУ Владимир Нечаев, ректор СВФУ Анатолий Николаев, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский, ректор Политеха Петра Великого Андрей Рудской​​​​​​.

Ключевой темой мероприятия станет диалог в формате "без галстука" о целях и задачах федеральных проектов "Новая школа" и "Успех каждого ребенка", а также разговор о ролях и новых возможностях университетов - что может предложить ВУЗ выпускнику, в том числе в части формирования и "надстройки" компетенций.