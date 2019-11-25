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Мосгорсуд 4 декабря проверит законность заочного ареста журналиста "Росбалта"

По словам защиты Александра Шварева, суд, вынося решение, не учел статус журналиста, не дал оценку доводам об инициировании незаконного уголовного преследования с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит 4 декабря жалобу защиты журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева на решение о его заочном аресте по делу о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева $50 тыс. и клевете на предпринимателя Алишера Усманова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

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"Апелляционная жалобы защиты на постановление о заочном аресте назначена к рассмотрению в 10:55 мск 4 декабря в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь.

В жалобе защита просит отменить постановление районного суда.

По словам адвоката Игоря Бушманова, суд, вынося решение, не учел статус журналиста, не дал оценку доводам защиты об инициировании незаконного уголовного преследования с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста. Также, по его словам, судом не указано, какими именно материалами подтверждается причастность его подзащитного к вменяемому преступлению.

Шварев свою вину отрицает. В настоящее время находится в Риге на лечении.

Обвинения Шварева

Александру Швареву заочно предъявлено обвинение в вымогательстве и клевете, он объявлен в международный розыск.

Шварева обвиняют в вымогательстве $50 тыс. у казахстанского предпринимателя Кенеса Ракишева. Журналист сообщал ТАСС, что вину не признает, обвинение отвергает, а уголовное преследование связывает со своими материалами об уголовном деле о перестрелке на Рочдельской улице в Москве, которое привело к приговорам в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

По статье УК РФ о клевете Шварев обвиняется в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло.

Ракишев и Усманов признаны потерпевшими по данному делу.

Главный редактор агентства "Росбалт" Николай Ульянов считает, что уголовное преследование журналиста связано с материалом о перестрелке на Рочдельской улице. Как он сообщал ТАСС, Шварев писал о расследовании этого дела, "опираясь на материалы следствия, называл фамилии известных людей, там фигурировавших, по его информации". При этом он напомнил, что в ходе проведенных ранее обысков в агентстве "Росбалт" оперативники "пробивали редакционный компьютер по поисковой программе на слово Шакро".

Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях.

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