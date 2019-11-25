В РПЦ считают, что православные украинцы не станут менять обычаи Рождества ради ПЦУ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Православные верующие не станут менять дату празднования Рождества ради удобства новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская православные церкви (РПЦ и УПЦ) не признают канонического статуса. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Попытки ПЦУ подстроиться под новостильный календарь представляются вполне ожидаемыми. Руководитель так называемой ПЦУ Епифаний Думенко находится в фарватере политики той организации, которая учредила это квази-церковное новообразование и им фактически управляет, то есть Константинопольского патриархата. <…> Боголюбивый народ Украины не обманешь, уверен, верующие люди не будут менять обычаи ради удобства Епифания или его фанарского начальника, а лишь утвердятся в верности канонической Украинской церкви - хранительницы многовековых традиций украинского православия", - сказал Легойда.

По его мнению, принятие Константинопольским патриархатом нового календарного стиля само по себе является фактором раскола в православии. "Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция патриарха Константинопольского - прим. ТАСС), как известно, перешел на так называемый новый стиль под силой внешних обстоятельств, это решение до сих пор не принимается всеми православными греками и порождает раскол. Церкви, которые сохранили старый стиль находясь в куда более стесненных обстоятельствах, [это,] конечно, своего рода упрек позиции Константинополя", - добавил он.

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) заявил в интервью украинскому телеканалу Zik, что украинцы могут отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря.

ПЦУ была создана после так называемого объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. ПЦУ получила в 2018 году от Константинополя автокефалию. Признание новой церкви на Украине стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и архиепископом Афинским и всея Эллады, а также с архиереями Элладской православной церкви.