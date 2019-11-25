У стран БРИКС и ШОС появятся свои спортивные соревнования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение спортивных соревнований среди участников из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия).

"Разработать и реализовать при участии органов местного самоуправления комплекс мер по совершенствованию организации и проведения спортивных соревнований в РФ, в том числе международных спортивных соревнований среди стран, входящих в объединение БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и другие международные организации, участником которых является Российская Федерация", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Также надлежит организовать "спортивные соревнования среди обучающихся в образовательных организациях, предусмотрев проведение соревнований по круговой системе среди учащихся на уровне образовательной организации и муниципальном уровне, а также возможность участия иностранных граждан во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры". Путин указал на необходимость проведения и еще одного вида спортивных состязаний - "среди лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".

Президент потребовал утвердить "методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях классов спортивного профиля и организации их работы; расширения начиная с 2020 года географии проведения всероссийских массовых спортивных мероприятий, в том числе Всероссийского полумарафона "Забег.РФ".

Глава государства указал на то, что в состав участников Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" надо включить работников физической культуры и спорта, занимающих должности руководителей. Среди поручений Путина - включение телеканала "Матч!Страна" в число обязательных общедоступных телеканалов и закрепления за ним 23-ей позиции.