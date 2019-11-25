Правообладатель "Ждуна" в России подал иск к "Вконтакте" на 5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Правообладатель образа "Ждуна" в России - фирма "Си Ди Лэнд Контакт" - подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть "Вконтакте". Истец потребовал от администрации соцсети 5 млн рублей, следует из материалов дела.

"Истец - ООО "Си Ди Лэнд Контакт". Ответчик - ООО "В контакте". Исковое заявление, сумма исковых требований - 5 млн рублей", - говорится в материалах арбитража Петербурга.

Суд зарегистрировал иск, дата заседания по нему пока не назначена. Суть иска в материалах суда не раскрывается.

Ранее эта же фирма судилась с петербургским производителем игрушек - компанией "Играмир", которая производила мягкую игрушку "Инопланетянин", внешне сходную с "Ждуном". Правообладателю удалось отсудить у производителя игрушек более 1 млн рублей после долгих судебных тяжб и обжалования решения в Суде по интеллектуальным правам.

Название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт в России более известно как "Ждун". Скульптура представляет собой существо с телом личинки, головой морского слона и человеческими руками. Персонаж стал героем многочисленных интернет-мемов.