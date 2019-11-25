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Генконсульство России проводит проверку в связи с задержанием в Каталонии россиянина

Российские дипломаты добавили, что задержанный соотечественник за помощью не обращался

ТАСС, 25 ноября. Генеральное консульство РФ в Барселоне проводит проверку в связи с задержанием 4 октября двух человек в Каталонии, один из которых, по предварительной информации, является россиянином. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в российском дипломатическом представительстве.

"В связи с публикацией газетой "Мундо" информации о задержании в Ла-Жункере двух человек, один из которых, возможно, является гражданином России, проводится консульская проверка, - говорится в поступившем в распоряжение агентства заявлении. - Генконсульством направлены официальные запросы в компетентные органы Испании". Российские дипломаты добавили, что задержанный соотечественник за помощью не обращался.

Ранее в пресс-службе правоохранительных органов Испании ТАСС подтвердили задержание в области Каталония 4 октября россиянина и украинца, уточнив, что в машине задержанных была обнаружена "граната российского производства".

В субботу газета El Mundo выступила с утверждением, что Национальная судебная коллегия Испании может расследовать роль этих людей в каталонском кризисе. В посольстве РФ в Мадриде сообщили, что не получали уведомлений от компетентных органов Испании о возможном задержании соотечественника в Каталонии.

Как утверждала газета El Pais, в Испании начато расследование в связи с предполагаемой деятельностью в Каталонии в разгар кризиса (референдум о независимости) группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ Юрий Корчагин заявил, что возмущен недостоверными публикациями о России.

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