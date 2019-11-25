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Около 60% проверенных Роспотребнадзором "незамерзаек" в Москве не отвечают нормам

Содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 60% проверенных стеклоомывающих незамерзающих жидкостей в столице не соответствуют санэпиднормам, превышение этанола в пробах достигает 850 раз. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

"Управление продолжает работу по контролю за производителями и продавцами. За 2017-2018 годы и истекший период 2019 года проведено более 1,5 тыс. проверок, в том числе в отношении почти 1,5 тыс. объектов торговли и 39 производителей стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости. По результатам проверок ни одного производителя по адресам, указанным на маркировке стеклоомывающей жидкости и в сопроводительной документации, не установлено. В ходе проверок торговых объектов отобрано для проведения исследований 375 проб (более 2 тыс. литров) стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости, из них 60% не соответствовало "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, содержание метанола в отобранных образцах было превышено от 10 до 850 раз. По результатам проверок снято с реализации более 72 тыс. литров опасной стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости. Кроме того, в органы, выдавшие сертификаты соответствия на опасную стеклоомывающую низкозамерзающую жидкость, направлена информация о несоответствии этой продукции обязательным требованиям, по результатам которой приняты решения о прекращении действия 15 сертификатов соответствия. Отозвано 14 свидетельств о государственной регистрации опасной продукции. По установленным фактам правонарушений в 73 случаях направлена информации в правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве сформирован и регулярно обновляется перечень производителей-фантомов, часто встречающихся на этикетках низкозамерзающей стеклоомывающей жидкости, производство которых в городе Москве отсутствует, а информация о производителях, размещенная на маркировке продукции, является ложной. В целях информирования граждан об угрозе жизни и здоровья при покупке и использовании данной продукции список производителей-фантомов размещен на сайте управления", - заключается в публикации.

Запрет на метиловый спирт

Использовать метиловый (непищевой, вызывающий тяжелые отравления) спирт в средствах по уходу за автотранспортом запрещено в России с 2007 года, однако ряд подпольных производителей производят нелегальные составы из-за дешевизны этого химического соединения. Опасность таких товаров - риск для здоровья водителей и пассажиров из-за увеличенной концентрации ядовитых спиртов. К тому же, ряд лиц с алкогольной зависимостью иногда прибегают к потреблению таких жидкостей, что приводит к летальным исходам.

Роспотребнадзор не раз предупреждал потребителей приобретать "незамерзайки" только в местах легальной торговли. При покупке следует внимательно прочитать информацию на этикетке. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, сроки годности и меры предосторожности.

 

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