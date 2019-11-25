Выставку реликвий пророка Мухаммеда в Ингушетии в день открытия посетили 10 тыс. человек

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка священных реликвий пророка Мухаммеда открылась в понедельник в Белой мечети в Сунже (Ингушетия) в честь священного для мусульман месяца раби уль-авваль, в который родился пророк, и 25-летия Сунженского исламского института. В день открытия выставку посетили около 10 тыс. верующих, рассказал ТАСС министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков.

"Сегодня в Белой мечети в Сунже открылась первая в регионе выставка священных реликвий пророка Мухаммеда, уже с утра ее посетили около 10 тыс. человек, это не только жители Ингушетии, но и верующие из других северокавказских регионов. Надеюсь, что благодаря этому событию, мусульмане Ингушетии консолидируются, объединятся, чтобы решать острые задачи совместно с властью для развития республики, потому что без поддержки народа, не достичь результата", - сказал Волков.

По его словам, реликвии перевезли из Дагестана в Ингушетию на вертолете при поддержке Миннаца региона, Дагестанского гуманитарного института и Фонда поддержки исламской культуры.

"Для меня, как и для любого мусульманина, эти священные реликвии имеют большое значение. 11 священных реликвий, среди которых волос, чаша и меч пророка, а также другие реликвии, которые принадлежали членам его семьи и сподвижникам. Выставка продлится до 28 ноября", - добавил министр.

Мухаммед - арабский проповедник единобожия, основатель и центральная фигура исламской религии, пророк мусульман. Согласно исламскому вероучению, Аллах ниспослал Мухаммеду священное писание - Коран.

Раби уль-авваль - третий месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда.