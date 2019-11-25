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В Дагестане укрепили около 20 опасных участков берегов реки Терек

Регион, по данным МЧС России, входит в десятку самых паводкоопасных субъектов страны

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана завершили укрепление около 20 опасных участков берегов реки Терек в республике, где в этой зоне проживают 20 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"В настоящее время на всех выявленных прорывоопасных участках реки Терек ремонтно-восстановительные работы завершены. В опасной зоне на этих территориях проживают 20 тыс. человек", - сказал представитель ведомства.

По его словам, данные прорывоопасные участки выявили в октябре прошлого года в результате обследования водооградительных валов реки Терек и Гаруновского сбросного канала. "По итогам обследования Противопаводковой комиссией правительства Дагестана провести ремонтно-восстановительные работы на указанных прорывоопасных участках было поручено министерству природных ресурсов и экологии Дагестана совместно с ГКУ РД "Дагводсервис", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что Дагестан, по территории которого протекает более 4 тыс. рек, по данным МЧС России, входит в десятку самых паводкоопасных субъектов страны. "Наибольшую опасность в период прохождения паводков представляет река Терек, которая по территории Дагестана протекает на протяжении 137 км. При неблагоприятном развитии ситуации в зону затопления попадают населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов, в которых проживают более 50 тыс. человек", - отметил представитель ведомства.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, в начале 2000-х годов, при прорыве водооградительных валов данным районам был причинен существенный ущерб. "Так, в 2002 году при прорыве водооградительных валов был нанесен ущерб в размере 2,5 млрд рублей при бюджете Республики Дагестан 13,04 млрд рублей и в 2005 году - более 700 млн рублей при бюджете республики 21,19 млрд рублей", - заключил собеседник ТАСС.

Река Терек протекает по территории шести субъектов РФ - Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет 623 км.

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