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Пушкина просит Колокольцева проверить угрозы авторам законопроекта о домашнем насилии

Адвокат Оксаны Пушкиной Константин Добрынин заявил, что депутат "находится на линии огня", пока только виртуального

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заявление с просьбой проверить угрозы в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии направлено на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат, представляющий интересы депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, Константин Добрынин. Он стал автором заявления.

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В тексте (есть в распоряжении агентства) говорится, в частности, об опубликованном в интернете открытом письме против принятия закона, инициированном, по словам Добрынина, движением "Сорок сороков". В этом письме, а также в ряде других связанных публикаций заявители усмотрели признаки преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), а также подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля"). Речь идет в том числе о публикации движением "Сорок сороков" оскорбительного коллажа с фотографией Пушкиной, указывает в заявлении Добрынин.

"Вышеперечисленные действия заслуживают правовой оценки и принятия незамедлительных мер со стороны правоохранительных органов", - говорится в заявлении. Главу МВД просят провести проверку изложенных фактов и в случае их подтверждения привлечь виновных к уголовной ответственности, а также поручить "принять меры к предотвращению преступных намерений по причинению ущерба депутатам - авторам законопроекта".

"Действительно, заявление министру Колокольцеву отправлено, и, действительно, ситуация требует его незамедлительного реагирования. Оксана Пушкина сейчас находится на линии огня, пока, слава богу, виртуального. <...> Водораздел, который депутат Пушкина прочертила идеей этого закона, прост: он отделяет тех, кто не приемлет насилия, от тех, кто полагает, что насилие необходимо, тех, кто готов убеждать женщин не словом, но кулаком. И именно поэтому Оксана Пушкина сейчас как никто нуждается и в адвокатской защите, и в защите государства. А закон именно поэтому нужен как можно скорее", - заявил ТАСС Добрынин.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПушкина, Оксана Викторовна
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