Источник: экс-главу Коми Гайзера доставили на обследование в больницу из СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер доставлен на обследование в больницу из СИЗО "Лефортово", состояние его здоровья удовлетворительное. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьезных опасений, он был направлен из СИЗО "Лефортово" на обследование", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, в ближайшее дни его вернут в следственный изолятор.

В свою очередь, адвокат Гайзера Дарья Евменина не подтвердила и не опровергла ТАСС информацию о серьезных проблемах со здоровьем своего подзащитного. "Сотрудники СИЗО вовремя отреагировали", - сказала она.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей.

Он был признан виновным в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Согласно приговору, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.