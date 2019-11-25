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Сенатор Лукин выступил за разработку единого законопроекта об идентификации росгвардейцев

В конце августа замглавы комитета Совета Федерации по международным делам предложил обязать росгвардейцев размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера при несении ими службы в общественных местах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин поддержит законопроект депутатов об обязанности сотрудников Росгвардии представляться при условии его конкретизации и объединения с инициативой самого сенатора. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил сам Лукин. В конце августа он предложил обязать росгвардейцев размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера при несении ими службы в общественных местах.

Согласно тексту внесенного в понедельник законопроекта, сотрудник Росгвардии может не представляться "при возникновении обстоятельств, создающих непосредственную угрозу" его жизни и здоровью. Содержание этой формулировки в документе не раскрывается. Как пояснил ТАСС автор инициативы депутат Александр Хинштейн, она даст гражданам возможность убеждаться в том, что перед ними представители ведомства.

"Я совсем не против такого рода текста, но в нем не хватает очень важных вещей, которые я внес в своем законопроекте, - сказал Лукин. - Если этот законопроект будет так или иначе с моим объединен, я, конечно, за него проголосую обеими руками". По его словам, можно было бы отозвать оба проекта и представить один совместный. "Также есть вариант поправок", - допустил он.

Предлагаемый думскими коллегами проект закона, считает сенатор, лишен "правовой определенности". "Носить хорошо различимые наружные знаки - это определенная вещь. А любезно поздороваться и представить документы, если к тебе любезны, и не представить, если к тебе нелюбезны, - это не закон, это доброе пожелание", - уверен парламентарий.

Несмотря на первоначальные планы депутатов согласовать с Лукиным законопроект, он до сих пор не получил его текст, отметил член Совфеда. При этом он выразил готовность к сотрудничеству по доработке инициативы и уверенность в том, что его документ "будет рассмотрен в любом случае".

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