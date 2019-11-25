Проникшую на территорию поместья Трампа китаянку приговорили к восьми месяцам заключения

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил гражданку Китая Чжан Юйцзин к восьми месяцам лишения свободы за незаконное проникновение на территорию поместья американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Об этом говорится в материалах суда, поступивших в понедельник в распоряжение ТАСС.

"Подсудимая приговорена к восьми месяцам заключения в [учреждениях] Федерального бюро тюрем США по первому и второму пунктам обвинения", - указывается в документе.

В сентябре этого года 33-летняя Чжан Юйцзин была признана виновной по обоим пунктам обвинения. Как отмечала телекомпания CNN, ей могло грозить заключение сроком до шести лет.

Как утверждала газета The Miami Herald, Чжан Юйцзин 30 марта смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. МИД КНР требовал от американских властей в полной мере соблюдать права гражданки Китая.