Папа Римский завершил апостольскую поездку в Японию

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вылетел из Токио в Рим после трехдневного визита в Японию, который завершился его встречей с представителями местного иезуитского ордена и выступлением в университете Софии. Самолет японской авиакомпании АNA (All Nippon Airways) приземлится в итальянской столице примерно через 13 часов, большая часть маршрута пролегает в воздушном пространстве России.

Главной темой апостольской поездки в Японию, которая продолжила визит в Таиланд, стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Франциск побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности использования ядерного оружия и аморальности обладания им. Он также подверг критике логику обеспечения мира на принципе противовеса сил и вооружений.

Второй важной темой стало использование атомной энергии. Папа встретился в Токио с пострадавшими в аварии АЭС "Фукусима-1", ставшей следствием сильнейшего землетрясения и вызванного им цунами. Понтифик призвал оценить риски использования атомной энергии и развивать альтернативные природные источники энергии. Однако открыто он не высказался за отказ от атомных станций, закрыть которые потребовали японские епископы.

Папа Римский затронул в своих выступлениях в Японии ряд моральных вопросов и социальных проблем, такие как социальная самоизоляция молодежи, а также стремление к успеху, достигнутому любой ценой. На токийском стадионе Франциск провел мессу, на которую собрались 50 тыс. человек. По данным ватиканских источников, на мессе присутствовал 78-летний японский боксер Ивао Хакамада, приговоренный к смертной казни по обвинению в убийстве и отпущенный на свободу после десятилетий, проведенных в заключении в камере для смертников. Хакамада был осужден в 1968 году, и обвинительный приговор несколько раз подтверждался, однако в 2014 году был оспорен.

Как стало известно из информированных японских источников, тему смертной казни и перспективу "олимпийского моратория", который обсуждается в преддверии Олимпийских игр будущего года, понтифик затрагивал в ходе переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи с императором Нарухито Франциск говорил о защите окружающей среды и водных ресурсов. Папа Римский также вспомнил, как его родители плакали, когда узнали об атомных бомбардировках японских городов. На него, девятилетнего, по собственному признанию, это произвело тогда глубокое впечатление.

Католики составляют менее 1% населения в Таиланде и Японии, и поездка Папы Римского служила поддержкой этих общин в азиатских странах. На мессы понтифика приезжали верующие из других стран региона.