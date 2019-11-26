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Папа Римский направил приветствие Путину

Понтифик заверил, что молится за российского лидера и весь народ страны

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщила служба печати Святого престола, послание было направлено в момент пролета понтифика в небе над Россией по пути из Японии, где он завершил во вторник свой апостольский визит.

"Его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости", - говорится в телеграмме.

Отправка посланий главам государств, над которыми пролетает папский самолет, - устоявшаяся практика. Большая часть маршрута Франциска из Токио в Рим пролегала в воздушном пространстве РФ.

Последняя встреча главы Римско-католической церкви и российского лидера состоялась в Ватикане 4 июля. Стороны отмечают традиционно высокий уровень двусторонних отношений и близость позиций по ряду основных вопросов, включая защиту христиан, в том числе на Ближнем Востоке, и сохранение традиционных христианских ценностей.

Апостольская поездка Папы Римского в Таиланд и Японию проходила с 19 по 26 ноября.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканРоссия
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