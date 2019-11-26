В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений через определенный период времени. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Соответствующая опция появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Ее можно будет включить во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата" (право есть только у администраторов).

Отмечается, что пользователь сможет задать время, когда сообщение исчезнет. Это может быть час, день, неделя, месяц или год.