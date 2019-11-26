Сын Дмитрия Марьянова подал иск на 30 млн рублей к реабилитационному центру "Феникс"

ЛОБНЯ /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Сын актера Дмитрия Марьянова заявил гражданский иск на 30 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра "Феникс" в Подмосковье, где умер его отец. Об этом ТАСС сообщила адвокат Виктория Крылова, представляющая интересы сына Марьянова.

"Еще в ходе предварительного следствия мы заявили иск на 30 млн рублей. Вся сумма будет потрачена на благотворительные нужды, на благие дела. Либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, как решит Даниил Марьянов", - сказала адвокат перед заседанием суда.

По ее словам, сын Марьянова, которому был 21 год, когда произошла трагедия, был уверен, что его отец находится на гастролях.

Лобненский городской суд Московской области во вторник начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Богдановой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Санкции по данным статьям подразумевают до шести лет лишения свободы. Богданова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс". 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее 10 раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, обвиняемая запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. В результате Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он умер.

Причиной смерти Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Как отметили ранее в ГСУ СК, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты галоперидол и феназепам, которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.