Подаренное любовнице Наполеона колье выставили на торги за $15,4 тыс.

ТАСС, 26 ноября. Золотое колье с бриллиантами, подаренное Наполеоном польской любовнице - графине Марии Валевской в мае 1810 года, за несколько дней до рождения их сына, выставлено на аукцион C&T в городе Эшфорд на юго-востоке Англии. Об этом сообщает во вторник газета Daily Mail.

Этот подарок Марии Валевской Наполеон преподнес после его женитьбы за месяц до этого на Марии-Луизе Австрийской.

Экстравагантное украшение с 11-ю бриллиантами, изображениями змеи и виноградных листьев, изготовленное ювелиром Йоханом Готтлобом, предварительно оценено в $15,4 тыс. Колье поступило на торги из частной коллекции в Нидерландах и находилось у ее владельцев на протяжении нескольких поколений.

Согласно входящему в этот лот чеку, Наполеон приобрел колье 4 мая в Бреслау (ныне город Вроцлав) во время одного из многочисленных в то время визитов в Польшу. "Указанная в нем дата интересна тем, что покупка сделана всего за шесть дней до рождения их сына (впоследствие графа Александра Колонна-Валевского), так что, возможно, украшение подарено по этому случаю", - отметил представитель аукционеров Джордж Чэмп. Наполеон, по его словам, не скупился на подарки женам и любимым женщинам. Согласно документам, только в марте того же 1810 года он потратил на драгоценности и различные дары Марии-Луизе Австрийской ₣500 тыс.