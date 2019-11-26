Эксперт назвал средний возраст смерти от ВИЧ в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россияне, страдающие вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умирают в среднем в возрасте 39 лет, рассказал ТАСС во вторник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

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"Вообще у всех средний возраст смерти - 39 лет <...> Поскольку у нас больше мужчин, инфицированных ВИЧ, то чаще умирают мужчины, конечно, просто потому, что их в процентном соотношении много", - сказал он.

Покровский рассказал, что несмотря на снижение в 2019 году числа новых случаев выявления инфекции на 8%, о котором ранее сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в целом число зараженных ВИЧ увеличилось.

"За полгода 47 тыс. новых случаев было выявлено, то есть ситуация продолжается ухудшаться. Число россиян, инфицированных ВИЧ, продолжает расти", - добавил эксперт.

По его словам, вирус наиболее распространен в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Кроме того, Покровский добавил, что на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, насчитывается 1 млн 60 тыс. ВИЧ-инфицированных. "Минздрав дает цифру 900 тыс., но это речь идет о тех, кто обратился в медицинские учреждения, на кого заведена медицинская документация, а вот это тоже проблема, что не все доходят до врачей", - сказал он.

Одной из основных причин отказа идти к специалисту, по его мнению, является страх, что человека занесут в общедоступный реестр и впоследствии он подвергнется дискриминации в обществе.