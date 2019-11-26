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В Москве более 80% потерпевших на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди

В ГУ МВД России по Москве отметили, что с начала года выявлено почти 60 преступлений в сфере микрофинансирования

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования в Москве составляют пожилые люди. Об этом сообщил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов во вторник.

"Основные потерпевшие на сегодняшний момент - более 80% - это граждане преклонного возраста, социально уязвимая категория населения, которые финансово менее грамотные", - сказал он на пресс-конференции, посвященной преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействия финансовым пирамидам.

Кроме того, по словам Юсупова, в эту сферу широко вовлекается молодежь в возрасте до 25 лет, прельщенная легким заработком и якобы возможностью карьерного роста. "До молодежи доводится информация, что они используют современный социальный инструмент, который позволит им стать топ-менеджерами, а соответственно, зарабатывать денежные средства уровня выше среднего на территории города", - отметил он.

В пресс-службе столичного ГУ МВД добавили, что в Москве с начала года выявлено почти 60 преступлений на рынке микрофинансирования. "Подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Москве за истекший период текущего года выявлено 58 преступлений, связанных с противоправной деятельностью на рынке микрофинансирования", - сообщили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (12:42 мск) — добавлены подробности по тексту.

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