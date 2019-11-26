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Эксперт: строительство транспортных обходов в Дагестане повысит его туристский потенциал

Их планируют построить к 2025 году

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Строительство транспортных обходов вокруг городов Хасавюрт и Дербент в Дагестане улучшит экологическое состояние этих территорий, а также повысит туристическую привлекательность республики в целом, такое мнение высказал ТАСС советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Анвар Гаджиев.

В начале года в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" сообщили о начале проектирования объездных автомобильных дорог в обход дагестанских городов Хасавюрт и Дербент, завершить его планируется к концу 2020 года, а построить сами объекты - к 2025 году, на эти цели намерены выделить около 50 млрд рублей.

"Сейчас у тех, кто въезжает в Дагестан со стороны Чечни есть риск простоять до полутора часов на переезде в Хасавюрте - сомнительные впечатления, особенно для тех, кто впервые въезжает в республику. Если пересчитать количество часов, которые теряются на этом отрезке - а это, в свою очередь, сказывается на оборачиваемости грузов - то экономические потери также будут существенными. В потери также можно записать вред экологии, который неизбежен, когда большое количество автомобилей на определенном участке вынуждено двигаться со скоростью не более 10 км в час. Все это не добавляет региону привлекательности, но с появлением новых обходов эта проблема снимется", - сказал Гаджиев.

По его словам, в Дербенте строительство объездной дороги позволит разгрузить город от грузового транспорта, что положительно скажется на ситуации в городе, который является одним из основных туристических центров Дагестана.

"Обход Дербента, естественно, позволит повысить его привлекательность как туристической дестинации - с появлением этой дороги мы не будем наблюдать там большого количества большегрузных автомобилей. В перспективе можно ожидать увеличения пешеходных зон в Дербенте и появления электромобилей - в этом направлении ведется активная работа мэром города Хизри Абакаровым", - пояснил эксперт, добавив, что строительство объездных дорог положительно скажется на социально-экономическом развитии региона в целом.

По данным Упрдор "Каспий", объездные дороги будут соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки. Начало строительства объезда Хасавюрта запланировано на 2020 год, также предусмотрена реконструкция действующей трассы Р-217 "Кавказ". Объезд Дербента пройдет по новому направлению, общая предполагаемая протяженность участка дороги составит более 30 км.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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