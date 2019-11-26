{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕСПЧ не удовлетворил жалобы на отсутствие в России заместительной терапии при наркомании

Европейский суд по правам человека не установил каких-либо преимуществ заместительной терапии перед традиционными способами лечения, используемыми в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении жалоб против РФ на отсутствие лечения наркомании методом заместительной терапии. Об этом сообщает Министерство юстиции РФ на своем сайте.

26 ноября ЕСПЧ вынес постановление по делу "Абдюшева против России и две другие жалобы", в котором заявители жаловались на нарушение их права на уважение частной жизни в связи с отсутствием в Российской Федерации лечения наркомании методом заместительной терапии с использованием метадона и бупренорфина. "ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о том, что вмешательство государства в права заявителей являлось обоснованным, поскольку запрет лечения наркомании методом заместительной терапии направлен на защиту здоровья и жизни граждан", - говорится в сообщении Минюста.

Суд изучил представленные российской стороной примеры неэффективности применения такой терапии и рисков ее использования, в том числе международную статистику и данные по смертности участников соответствующих программ в странах Европы. ЕСПЧ не установил каких-либо преимуществ заместительной терапии перед традиционными способами лечения, используемыми в РФ.

"На основании представленной Минюстом России информации о состоянии здоровья заявителей Курманаевского А. В. и Аношкина И. В. после прохождения курса реабилитации в российских клиниках ЕСПЧ признал их жалобы неприемлемыми, констатировав отсутствие достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости применения метадона для их дальнейшего лечения от наркотической зависимости. Рассмотрев обстоятельства дела Абдюшевой И. Н., ЕСПЧ пришел к выводу об осознанном отказе заявительницы проходить все этапы лечения от наркозависимости в Российской Федерации, в связи с чем основания утверждать о неэффективности соответствующего лечения, влекущего нарушение ее конвенционных прав, у заявительницы отсутствуют", - сообщили в Минюсте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент также проведет совещание о влиянии запуска дороги на развитие регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС