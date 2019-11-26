ЕСПЧ не удовлетворил жалобы на отсутствие в России заместительной терапии при наркомании

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении жалоб против РФ на отсутствие лечения наркомании методом заместительной терапии. Об этом сообщает Министерство юстиции РФ на своем сайте.

26 ноября ЕСПЧ вынес постановление по делу "Абдюшева против России и две другие жалобы", в котором заявители жаловались на нарушение их права на уважение частной жизни в связи с отсутствием в Российской Федерации лечения наркомании методом заместительной терапии с использованием метадона и бупренорфина. "ЕСПЧ согласился с позицией Минюста России о том, что вмешательство государства в права заявителей являлось обоснованным, поскольку запрет лечения наркомании методом заместительной терапии направлен на защиту здоровья и жизни граждан", - говорится в сообщении Минюста.

Суд изучил представленные российской стороной примеры неэффективности применения такой терапии и рисков ее использования, в том числе международную статистику и данные по смертности участников соответствующих программ в странах Европы. ЕСПЧ не установил каких-либо преимуществ заместительной терапии перед традиционными способами лечения, используемыми в РФ.

"На основании представленной Минюстом России информации о состоянии здоровья заявителей Курманаевского А. В. и Аношкина И. В. после прохождения курса реабилитации в российских клиниках ЕСПЧ признал их жалобы неприемлемыми, констатировав отсутствие достаточных доказательств, свидетельствующих о необходимости применения метадона для их дальнейшего лечения от наркотической зависимости. Рассмотрев обстоятельства дела Абдюшевой И. Н., ЕСПЧ пришел к выводу об осознанном отказе заявительницы проходить все этапы лечения от наркозависимости в Российской Федерации, в связи с чем основания утверждать о неэффективности соответствующего лечения, влекущего нарушение ее конвенционных прав, у заявительницы отсутствуют", - сообщили в Минюсте.