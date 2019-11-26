Путин: молодому поколению важно найти себя в мире бурно развивающихся высоких технологий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Важно, чтобы молодое поколение смогло максимально реализовать себя в мире, где бурно развиваются высокие технологии. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в Ярославле. Путин обратился к участникам урока в режиме телемоста. Он отметил, что "с каждым годом "ПроеКТОрия" и другие программы подобного рода серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором".

"Это чрезвычайно важно и для каждого из вас, и для страны в целом. Мы стоим на пороге серьезных изменений. Не только наша страна, весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют мир. И очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи и всей страны", - сказал Путин.

Президент отметил, что только в 2019 году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия России, которые занимаются инновациями по таким направлениям, как новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, генетические исследования.

"Все это настолько важно, это определит будущее нашей страны, не только ваше личное будущее, но и ваших детей и внуков, это востребовано сегодня", - добавил глава государства. Он поблагодарил педагогов и организаторов "ПроеКТОрии" за высокое внимание к теме профессиональной подготовки молодого поколения и пожелал успехов участникам форума.

Президент также призвал молодых людей, делающих первые шаги в профессии, сосредоточиться на результате и "идти только вперед".

"Нужно уметь сосредоточиться на достижении результата, стремиться к этому результату, - сказал глава государства. - Добиваться хотя бы маленьких успехов, тогда это будет мотивировать к большим достижениям". "Идти по этой лестнице всегда наверх, только вперед", - добавил российский лидер, говоря о первых шагах молодых людей в профессии.