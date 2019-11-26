Казань признана лидером по качеству жизни в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни, такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

Второе место занял Грозный, третье - Тюмень, Москва расположилась на пятом, Санкт-Петербург - на шестом.

"Казань - чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово", - сообщается в исследовании. Последние два места в рейтинге уровня жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.

Исследование проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек в 2019 году при помощи соцопроса, участниками которого стали не менее 600 человек в каждом городе.

В ходе опросов жителей были определены показатели, характеризующие положение дел в городах. Так, респондентов просили оценить работу служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, состояние жилфонда и благоустройство города, работу местных властей, качество медобслуживания, дать общую оценку положению дел в городе. В итоге были построены частичные рейтинги по каждому из направлений.