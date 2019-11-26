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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменят с начала 2020 года

Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет отменяются в России с 1 января 2020 года. При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются "матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста".

Указом также отменяется норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. При этом и студенты, и те, кому уже назначены эти выплаты или будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года, сохранят право на их получение "до окончания установленных периодов выплаты".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тыс. рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов. Оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет по принципу адресности с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе ранее предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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