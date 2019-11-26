Путин призвал школьников искать любимое дело, которому они посвятят жизнь

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал школьников не переживать об отсутствии усидчивости, отметив, что она появится, как только они найдут дело, которому захотят посвятить жизнь. Об этом глава государства заявил на всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле. Путин обратился к участникам урока в режиме телемоста.

"Есть такой параметр, как усидчивость. Хочу сказать: не переживайте по поводу того, что у вас якобы нет усидчивости. Она появится в тот самый момент, когда вы найдете дело, которому захотите посвятить свою жизнь. Когда человек занимается любимым делом, он не замечает времени, которое летит вокруг него, он из времени уходит, усидчивость появляется мгновенно", - заверил он.

Глава государства подчеркнул, что "очень важно добиваться хоть маленьких, но результатов". "Как только вы будете заниматься любимым делом и добиваться маленьких результатов, все сложится сразу", - заверил он. Президент добавил, что "должно быть что-то внутри, щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата".

Путин пожелал "всем, кто выбирает сейчас себя, выбирает свою жизнь, профессию, свое будущее, тщательно над этим работать и примерять себя". "Человек должен каждый день себя примерять. Хочу пожелать всем, чтобы эта примерка закончилась позитивным результатом", - добавил президент.

По его словам, "важно помочь молодому человеку определиться, где он будет наиболее востребован и где он добьется максимального результата". Глава государства напомнил, что в прежние времена не было технологий, помогающих молодежи в выборе профессии. "Но они сегодня востребованы больше, чем раньше, потому что, во-первых, жизнь стала сложнее, выбор стал сложнее, и молодые люди намного лучше, чем мы, они, погружаясь в этот объем информации, сами развиваются быстрее, становятся интереснее, чем были и есть мы. Надеюсь, что и их дети будут лучше, чем они сегодня", - сказал он.

Накопленные знания

Владимир Путин уверен, что ненужных знаний не бывает. Глава государства особенно советует школьникам учиться у родителей состраданию и умению работать над собой.

"Мы когда в школе учимся, потом в высшей школе - в университете, в институте, - многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они, на первый взгляд, не имеют практического применения. Но это не так", - заявил Путин. Он пояснил: "Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек, добивается успеха". "Мы даже можем что-то забыть, какую-то конкретную информацию из того, что мы учили, или из того, что получаем от родителей. Но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас, и на этом фундаменте мы начинаем движение вперед", - считает президент.

Глава государства убежден: "Ничего из того, что позитивно закладывается в семье и нашими родителями, не пропадает". "Доброе отношение к членам семьи, к друзьям, к стране, к Родине, умение работать над собой, внимательное отношение к бедам других, сострадание - на первый взгляд кажется, что это такая неконкретная субстанция, которая не так-то и нужна для успеха. Но это ошибка, это заблуждение. Это все то, что будет главным образом способствовать нашему успеху в жизни", - рассказал Путин школьникам.

Он поблагодарил всех родителей, которые "работают со своими детьми". "Недостаточно просто быть родителем в биологическом смысле этого слова, нужно помочь своему ребенку выбрать свою судьбу. Это не менее важно, чем стать биологическим родителем", - считает президент. "Низкий поклон всем родителям, которые ведут по жизни своих детей", - сказал глава государства.