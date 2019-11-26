Васильева считает целесообразным вводить профориентацию в школе с 6 класса

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения Ольга Васильева считает, что целесообразно вводить профориентацию в школе с 6 класса, при этом директор сам должен определить количество часов и партнеров для организации процесса. Такое мнение Васильева высказала во вторник на открытом уроке с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума "ПроеКТОрия".

"Я глубоко убеждена, что ранняя профориентация, о которой говорил наш президент, должна быть. Я абсолютно согласна, что каждый директор может определить то количество часов и времени и, самое главное, тех партнеров, которых можно приглашать в школы, с которыми можно общаться и помогать ребятам найти себя. Мне кажется, что если этот опыт в помощи поиска себя мы начнем раньше, например с 6 класса, как мы сейчас это сделали по профессиям будущего, то мы сможем получить результат", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос о профориентации решается в настоящее время директорами школ. "Очень важно, чтобы взрослые люди ориентировались в этом огромном количестве проблем и вас бы ориентировали в свое время", - обратился президент к школьникам.