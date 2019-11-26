Всероссийский Дед Мороз 21 декабря откроет новогодние торжества в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз официально откроет новогодние праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге 21 декабря. Об этом сообщил на заседании правительства города первый зампредседателя комитета по культуре Александр Воронко.

"Официальный старт новогодним праздникам даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. 21 декабря по традиции Дед Мороз посетит петербургские детские учреждения здравоохранения и детские социальные учреждения. В 18:00 на Дворцовой площади Дед Мороз поприветствует жителей и гостей Санкт-Петербурга и даст старт забегу Дедов Морозов, в котором дети и взрослые вместе преодолеют дистанцию в 2 км", - сказал он.

Всего в Санкт-Петербурге готовится более 340 мероприятий в разных районах - уличные гулянья, новогодние представления, спектакли, фестивали, спортивные события, выставки. Ежегодная Рождественская ярмарка откроется 12 декабря, в этот раз она развернется на Манежной площади.

В новогоднюю ночь в центре Санкт-Петербурга и во всех районах готовятся праздничные программы, с пляжа Петропавловской крепости в 03:00 будет запущен фейерверк. В Рождественскую ночь на Стрелке Васильевского острова, у Петропавловской крепости и на Дворцовой набережной пройдет фестиваль огня "Рождественская звезда".

Художественное оформление праздничных площадок на Невском проспекте и Дворцовой площади будет выполнено в стиле народного творчества. На улицах города уже начался монтаж новогодней подсветки, будет установлено более 60 искусственных елей. Главная новогодняя ель на Дворцовой площади в этом году будет искусственной, но городские власти не исключают, что в дальнейшем будет возвращена традиция установки живой ели, это будет зависеть от пожеланий горожан.