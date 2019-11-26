Путин рассчитывает на эволюционные, а не революционные изменения в российской школе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Изменения в сфере среднего образования должны быть эволюционными, они должны обеспечивать конкурентоспособность, которая всегда была огромным преимуществом российской школы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник в режиме телемоста перед участниками всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в Ярославле.

Глава государства отметил, что "жизнь меняет школу", но нужно вовремя сориентироваться в имеющихся вызовах - и это дело как преподавателей, так и учеников и их родителей.

"Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была, как сейчас модно говорить, конкурентоспособной по сравнению с другими образовательными системами в других странах", - сказал Путин.

"Школа всегда была нашим огромным конкурентным преимуществом, она у нас всегда была выстроена системно, была нацелена на решение важнейших задач по воспитанию и по образованию наших детей, она была выстроена таким образом, чтобы человек входил в жизнь подготовленным во всех смыслах этого слова", - добавил президент.

Путин выразил надежду, что проведение форума "ПроеКТОрия" и аналогичных мероприятий, работа учителей и родителей будут "приводить не к революционным, а к эволюционным изменениям в школе".