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Власти Дублина предложили ввести номерные знаки для электроскутеров

Многие модели уже приближаются по скоростным характеристикам к мотороллерам и способны разгоняться до 60 и более км/ч
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© AP Photo/Andrew Harnik

ДУБЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Городской совет столицы Ирландии выступил с предложением разработать правила пользования электроскутерами на дорогах. Об этом сообщила газета The Irish Times, отметив, что данное средство передвижения становится все более популярным среди ирландцев, а многие модели по скоростным характеристикам уже приближаются к мотороллерам.

Дублинские власти, в частности, предложили ввести номерные знаки для электроскутеров, а также обязательные экзамены по его вождению и страховки. Также чиновники рекомендовали сделать обязательным использование касок и одежды со светоотражающими элементами для большей безопасности. С учетом того, что на местном рынке широко представлены модели скутеров, способные разгоняться до 60 и более км/ч, горсовет выступил за ограничение скоростного режима до 20 км/ч и запрет на передвижение скутеров по пешеходным дорожкам.

Инициатива властей Дублина вызвала неоднозначную реакцию среди любителей модного и экологичного средства передвижения, а также международных шеринговых компаний, стремящихся выйти на ирландский рынок. The Irish Times уточнила, что Ирландия, Великобритания и Нидерланды являются последними странами-членами ЕС, в которых движение электроскутеров на общественных автодорогах пока формально запрещено. Одна из ведущих компаний, занимающаяся шерингом скутеров в 170 странах мира - американская Lime - в своем комментарии ирландской газете высказалась за то, чтобы регулирование скутеров осуществлялось по аналогии с велосипедами: никаких номерных знаков и экзаменов по вождению. Использование касок, задних фар, рефлекторов, должно быть рекомендованным, но не обязательным, считают в американской компании.

Многочисленные исследования последних лет указывают на большой потенциал электроскутера, способного разгрузить дорожное движение в  мегаполисах. Так, по оценкам американской консалтинговой компании McKinsey, около 70% автомобильного трафика во Франции приходится на маршрут дом-работа средней протяженности 8 км. "Микромобильность" (передвижение на расстояние 5-8 км) составляет примерно 50-60% автомобильного движения в Китае, США и странах ЕС. Именно в этом сегменте скутер способен стать альтернативой традиционным видам индивидуального транспорта, и разработка эффективного регулирования их передвижения по улицам городов является важной задачей, считают эксперты McKinsey.

Теги
СШАВеликобританияИрландияНидерландыКитайФранция
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